Viel auf Social Media rumhängen, bei Tiktok, Insta oder so - tut häufig nicht so gut - manchmal zieht es auch runter.

Eine Studie der Uni Harvard bestätigt jetzt wieder, dass weniger oft mehr ist für unsere mentale Gesundheit. In der Studie wurden etwa 300 junge Erwachsene - zwischen 18 und 24 - darum gebeten, eine Woche auf Social Media zu verzichten. Im Schnitt reduzierten sie die Nutzungszeit von zwei Stunden auf etwa eine halbe Stunde täglich

Und das tat ihnen gut, sagen die Forschenden. Sie attestierten, dass Angstsymptome schon nach einer Woche Detox um 16 Prozent zurückgingen, fast genauso Schlafprobleme. Symptome für eine Depression nahmen sogar um 25 Prozent ab.

Die Forschenden schreiben: Für den Effekt spielte die Bildschirmzeit selbst gar nicht die größte Rolle - sondern viel mehr, ob die Teilnehmenden ihre Social-Media-Nutzung selbst problematisch empfanden.

