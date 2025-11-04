Dass Social Media den Blick auf die Welt verzerrt, ist wohl nichts Neues.

Aber auch Suchmaschinen und KI sind nicht so neutral, wie man hoffen könnte. Das zeigt sich laut einer Studie im Fachmagazin Nature unter anderem daran, wie Frauen und wie Männer online dargestellt werden. Insbesondere sind Gesichter und Erwähnungen von jungen Frauen demnach viel präsenter als von älteren.

Ein britisch-amerikanisches Forschungsteam hat über eine Million Bilder aus Suchmaschinen, Videos von Portalen wie YouTube, Texte und KI-Antworten ausgewertet.

KI bevorzugt männliche Bewerber

Googelt man zum Beispiel nach Bildern von Ärztinnen und Ärzten, sind die Frauen im Schnitt 18 bis 24, die Männer dagegen 25 bis 34 Jahre alt. Und wenn ein KI-Chatbot typische Lebensläufe für verschiedene Berufsgruppen verfassen sollte, waren Frauen im Schnitt 1,6 Jahre jünger als Männer - und weniger erfahren. Offenbar bevorzugte die KI auch männliche Bewerber und empfahl eher sie einzustellen.

Die Forschenden sprechen von der Spitze eines Eisbergs, fordern mehr Forschung dazu - auch damit die Algorithmen der Online-Konzerne angepasst werden können.