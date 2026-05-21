Facebook und Insta gehören ja zum Meta-Konzern - und der schmeißt gerade viele Leute raus.

Die ersten Mitarbeitenden haben jetzt in Singapur ihre Jobs verloren. Dort ist ein wichtiger Standort in Asien.

Meta hatte vor rund einem Monat angekündigt, insgesamt 8.000 Beschäftigte zu entlassen. Das sind fast zehn Prozent der Belegschaft. Die meisten Stellen sollen nicht neu besetzt werden. Außerdem sollen 7.000 Mitarbeitende andere Jobs bekommen, die mit KI zu tun haben. Da investiert der Social Media-Konzern gerade viele Milliarden Dollar.

Konzernchef Mark Zuckerberg sagt: Er bedauert es, dass so viele Menschen gehen müssen. In einem internen Schreiben hat er außerdem zugegeben, dass es im Unternehmen Probleme bei der Kommunikation gegeben hat.