Minderjährige in den USA können bald nicht mehr so viel Zeit auf Instagram und Facebook verbringen.

Der Digitalkonzern Meta hat in einem Prozess um mehr Jugendschutz einen Vergleich mit zahlreichen US-Bundesstaaten geschlossen.

Meta zahlt eine Strafe von rund 17 Milliarden US-Dollar und verpflichtet sich, den Zugang zu seinen Social-Media-Plattformen zu beschränken. Künftig sollen Minderjährige bei Facebook und Instagram insgesamt nur noch zwei Stunden pro Tag online sein dürfen. Von Mitternacht bis sechs Uhr morgens soll die Nutzung für sie ganz blockiert sein. Meta forderte Tiktok und Youtube auf, ähnliche Regeln einzuführen.