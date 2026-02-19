Über das Soziale Netzwerk X werden manche Meinungen mehr verbreitet als andere.

Nach einer Studie im Fachmagazin Nature bevorzugt der Algorithmus von X konservative Inhalte. Für die Studie wurden rund 5.000 Menschen in den USA ausgewählt, die Mitte 2023 die Plattform nutzten. Da hatte Elon Musk Twitter gerade gekauft und in X umgetauft. Die meisten Testpersonen nutzten die Einstellung, bei der der X-Algorithmus die Beiträge sortiert. Hier waren drei Dinge auffällig. Einmal sorgte der Algorithmus für eine höhere Verweildauer und für mehr Interaktion. Außerdem erschienen mehr politische Beiträge, darunter deutlich mehr konservative. Und drittens wurden weniger Beiträge traditioneller Nachrichtenmedien angezeigt und dafür mehr von politischen Aktivisten.

Die Studie ergab auch, dass Nutzerinnen und Nutzer politisch etwas mehr in die konservative Richtung tendierten - nachdem sie von einer anderen X-Einstellung in den Algorithmus wechselten. Allerdings zeigte sich durch X keine Veränderung bei der grundlegenden politischen Überzeugung.