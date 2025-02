Posten was man will. Hassrede, Beleidigungen, Verschwörungserzählungen. All das kann man als Meinungsfreiheit betrachten - und bei X geht es seit der Übernahme der Plattform durch Elon Musk auch in diese Richtung.

Aber finden das alle gut? Moderation weg - und totale Freiheit für Postings? Nein, sagt jetzt Menschen in einer internationalen Umfrage, die TU München und Uni Oxford gemacht haben. Befragt haben die Forschenden mehr als 13.000 Menschen in sechs europäischen Ländern, sowie in den USA, Brasilien, Südafrika und Australien. Eine große Mehrheit sprach sich dafür aus, dass zum Beispiel Anstiftung zu Gewalt auf Social Media gelöscht werden soll. In Deutschland waren das 86 Prozent der Befragten, in den USA, Brasilien und der Slowakei noch 63. Dass beleidigende Posts online bleiben sollten, Stichwort Redefreiheit, fand insgesamt nicht mal jeder Fünfte gut. Die Forschenden sagen, ihre Umfrage zeigt, dass sich eine Mehrheit im Netz Plattformen wünscht, die gegen Hass und Gewalt vorgehen. Auch, wenn das beim Blick auf die laute Minderheit auf den Kanälen meist gar nicht so wirkt.