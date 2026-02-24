Wenn Influencer in Videos beim Kochen ganz beiläufig einen Schluck Wein trinken, dann hat das einen Effekt auf junge Leute, die diesen Content anschauen.

Dazu haben Forschende aus den USA ein Experiment mit Menschen zwischen 18 und 24 Jahren gemacht, mit zwei unterschiedlichen Videos, in denen entweder Alkohol getrunken wurde oder Kakao. Die Forschenden stellten fest, dass junge Erwachsene, die Influencer-Beiträge mit Alkohol sahen, danach ein deutlich höheres Verlangen nach einem Drink hatten als Gleichaltrige, die ähnliche Beiträge – von denselben Influencern – ohne Alkohol sahen.

Besonders deutlich war der Effekt, wenn Teilnehmende die Influencerinnen und Influencer als vertrauenswürdig, ehrlich und gut informiert bewerteten. Laut dem aktuellen Stand der Forschung ist Alkohol schon ab dem ersten Tropfen für Menschen ungesund.

In der Studie wurde aber nicht untersucht, ob die Teilnehmenden den Wunsch nach Alkohol in die Tat umgesetzt haben, und auch nicht, ob sich das Verhalten ändert, wenn Menschen wiederholt über Monate hinweg Videos mit subtilem Alkoholkonsum gucken.