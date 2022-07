Von wegen unpolitisch! Fast jeder dritte Jugendliche in Deutschland informiert sich täglich über politische Themen.

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, für die eine politische Stiftung Menschen zwischen 16 und 24 befragt hat. Junge Menschen interessieren sich demnach besonders für Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung und Themen wie Kinderarmut und Rente. Die Infos bekommen sie meist online - zum Beispiel über Plattformen wie Youtube, Instagram und TikTok.

Aber bitte keine Jugendsprache!

Die Untersuchung zeigt auch, dass sich die Befragten von der Politik nicht wirklich wahrgenommen fühlen. Drei Viertel haben das Gefühl, in politischen Fragen nicht gehört zu werden. Viele wünschen sich, dass Politikerinnen und Politiker sie stärker online ansprechen, also auf TikTok und Co, allerdings nicht in Jugendsprache. Das sei peinlich.