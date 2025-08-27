Macht uns KI arbeitslos? Mit dieser Frage haben sich Forschende der Stanford-Universität in den USA beschäftigt.

Sie haben festgestellt, dass eine bestimmte Altersgruppe besonders stark betroffen ist, nämlich 22- bis 25-Jährige. Laut Studie ist die Beschäftigung von Software-Entwicklern in dieser Altersgruppe seit Ende 2022 um ein Fünftel zurückgegangen. Analysiert wurden Daten eines US-Personaldienstleisters mit bis zu 5 Millionen Arbeitnehmern pro Monat.

Auch in Callcentern wurden viele Jobs von jungen Mitarbeitenden gestrichen. In Bereichen mit wenig KI stieg die Beschäftigung dagegen um rund neun Prozent an. Eine weitere Erkenntnis aus der Studie: Die Zahl älterer Arbeitnehmer nahm auch in Bereichen mit hohem KI-Einsatz zu. Die Forschenden sehen eine mögliche Erklärung dafür darin, dass Künstliche Intelligenz die Erfahrung aus vielen Jahren im Job nicht ersetzen kann. Gleichzeitig weisen sie auf Schwächen ihrer Studie hin, dass etwa Entwicklungen der Wirtschaftslage insgesamt die Ergebnisse verzerrt haben könnten.