Auf unsere Fenster knallt jede Menge Sonnenstrahlung - und da sieht eine chinesische Forschungsgruppe einen Weg, wie man noch mehr Sonnenenergie einfangen könnte:

Sie hat eine Art Solar-Fensterfarbe entwickelt, die direkt auf normales Glas gestrichen werden kann. Das Ganze besteht aus bestimmten Flüssigkristallen - die werden in mehreren Schichten auf das Glas gepackt. Sie fangen die Solarstrahlung ein und leiten die weiter - zu Photovoltaikzellen am Fensterrahmen.

Die Forschungsgruppe sagt, bei ihrem Prototyp-Versuch reichte schon ein Fenster mit 2,5 Zentimetern Durchmesser, um einen kleinen 10 mW-Ventilator mit Strom zu versorgen. Ein Vorteil ist laut Studie vor allem auch, dass ihre Solar-Fensterfarbe die Sicht kaum beeinträchtigt. Das Team hofft, dass das Ganze vielleicht irgendwann weltweit dabei hilft, Solar-Energie an Fenstern zu sammeln.

