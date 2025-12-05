Die Zeichen stehen auf Sonnensturm.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat auf der Sonne besonders große und aktive Sonnenflecken ausgemacht. So groß, wie sie das letzte Mal vor 166 Jahren waren. Damals führten die Flecken zum größten Sonnensturm der letzten Jahrhunderte. Bei so einem Ereignis schleudert die Sonne große Mengen geladener Teilchen ins All, was das Magnetfeld der Erde stören kann. Das könnte in den nächsten Tagen passieren.

Flugprobleme könnten die Folge sein

Was vor 166 Jahren Telegrafenleitungen lahmlegte, könnte heute zum Beispiel GPS-Systeme treffen, für Probleme bei Flügen sorgen oder sogar zu Stromausfällen führen.

Der Sonnensturm bedeutet aber auch beste Aussichten für Polarlicht-Fans. Das Leuchten dürfte dann theoretisch auch am Nachthimmel über Deutschland zu sehen sein - allerdings nicht bei Wolken.