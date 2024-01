Viele Abbildungen unseres Sonnensystems müssen wohl geändert werden.

Denn: Der Planet Neptun ist bisher offenbar falsch dargestellt - was seine Farbe angeht. Neptun erscheint auf vielen Bildern in einem satten Blau. Der Nachbar Uranus dagegen eher in einem hellen Mintgrün. In Wirklichkeit haben die beiden Eisriesen wohl fast die gleiche Farbe - sind also beide eher hell und grünlich. Das haben Forschende der Uni Oxford herausgefunden, indem sie Daten des Hubble-Teleskops und der Europäischen Südsternwarte in Chile neu ausgewertet haben.

Die Forschenden schreiben: Weil Neptun und Uranus so weit weg von uns liegen, gibt es relativ wenig Aufnahmen der beiden Planeten. Die Raumsonde Voyager Zwei hat welche gemacht, die waren aber verzerrt und was die Farben angeht ziemlich ungenau. Deshalb waren neue Analysen nötig.

In welchen Farben die Planeten leuchten, sagt viel über ihre Zusammensetzung aus - etwa darüber, von welchen Gasen sie umhüllt sind.