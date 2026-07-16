Manchmal bleiben nach schlimmen Erlebnissen viele Fragen offen.

Ein neuer Ratgeber soll Missbrauchsbetroffenen helfen, Antworten in Akten zu finden.

Wer als Kind oder Jugendliche sexualisierte Gewalt erlebt hat, stößt bei der Suche nach alten Unterlagen in Schulen, Heimen, Vereinen oder Kirchen oft auf Hürden. Wo liegen die Akten und wie kann man sie einsehen?

Schritt für Schritt zur Aktenrecherche

Eine neue digitale Broschüre der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erklärt Schritt für Schritt, wie die Aktenrecherche läuft. Sie zeigt auch, wo Betroffene Unterstützung finden können.

Der Ratgeber richtet sich neben Betroffenen und Angehörigen auch an Fachkräfte und andere Interessierte. Geschrieben haben ihn Forschenden der Uni Hildesheim.