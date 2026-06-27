Beim Spielen, beim Kitzeln oder im Miteinander LACHEN wir.

Aber nicht nur wir Menschen, sondern alle weiteren noch lebenden Menschenaffenarten: Also auch Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Bonobos lachen. Forschende aus Großbritannien haben mit mehreren Jungtieren und -menschen Lach-Experimente gemacht und festgestellt, dass wir es alle in ähnlichen Situationen tun. Die Lautäußerungen gehen auf unsere gemeinsamen Vorfahren zurück, was bedeutet, dass wir schon seit 15 Millionen Jahren lachen.

Dabei haben das HAHAHA oder AHAHAH bei Menschen und Menschenaffen immer noch ähnliche Rhythmen. Aber nur Menschen passen den Lach-Ton an verschiedene Situationen an - beim Kitzeln zum Beispiel lachen Menschen schneller als beim Spielen. Die Affenarten lachen eher immer gleich. Das heißt aus Sicht der Forschenden: Menschen nutzen die Laute in viel mehr Situationen, auch weil unser Miteinander viel komplexer geworden ist. Aus solchen Lauten ist im Laufe der Evolution übrigens schrittweise Sprache entstanden



