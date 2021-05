Wie viele soziale Beziehungen kann ein Mensch unterhalten?

Etwa 150 - so lautet seit Langem die Anwort in großen Teilen der Wissenschaft. Sie beruft sich auf Berechnungen des britischen Psychologen und Anthropologen Robin Dunbar. Er hatte die Zahl in den 90ern errechnet, indem er die Größe von sozialen Gruppen bei Primaten in Beziehung gesetzt hatte zur Größe ihres Neocortex. Das ist eine Hirnregion, die für soziale Beziehungen entscheidend ist. Die Ergebnisse hatte Dunbar dann auf Menschen übertragen.

Forschende aus Schweden haben jetzt in einer neuen Studie Zweifel an dieser Methode geäußert. Sie haben Dunbars Zahl noch mal nachgerechnet - mit verbesserten statistischen Methoden und neuem Wissen über die Gehirne von Affen. Heraus kam eine viel größere Streuung. Menschliche Gehirne sind demnach auf Gruppengrößen von 2 bis 520 Menschen ausgelegt. Die Forschenden schlussfolgern: Die Zahl unserer Sozialkontakte ist nicht so sehr durch unsere Gene festgelegt, sondern mehr durch Charakter, unsere Herkunft und Kultur.