Lange Zeit galten Haie als einsame Jäger, aber das stimmt offenbar nicht.

Forschende haben sechs Jahre lang Bullenhaie in einem Schutzgebiet vor Fidschi beobachtet.

Dabei zeigte sich, dass die Tiere echte Freunde haben. Im Fachmagazin Animal Behaviour schreiben die Forschenden, dass die Tiere sich nicht zufällig mit anderen mischen, sondern gezielt Partner für soziale Interaktionen auswählen.

Vor allem erwachsene Haie haben ein festes soziales Netzwerk, meist aus Artgenossen, die ähnlich groß sind wie sie. Auffällig war auch, dass Männchen oft Kontakt zu Weibchen suchen. Die Forschenden vermuten, dass sie damit aggressive Auseinandersetzungen mit größeren Rivalen vermeiden wollen.

Die Forschenden berichten auch, dass junge Haie von den Älteren lernen. Die ganz alten Tiere ziehen sich allerdings irgendwann zurück und leben dann weniger gesellig.