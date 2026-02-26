"Geht mal schön spielen" - das hören viele Kinder, wenn sie zum Beispiel im Urlaub neue Freunde finden sollen.

Fachleute von der Uni Cambridge haben da jetzt einen Tipp: Gebt den Kindern eine Spiel-Aufgabe - zum Beispiel: Baut doch eine Sandburg. In Experimenten mit 150 Kindern zeigte sich: Wenn fremde Kinder zum ersten Mal miteinander spielten und dabei ein gemeinsames Ziel hatten, dann waren sie deutlich kooperativer als ohne gemeinsames Ziel.

Das haben die Forschenden daran abgelesen, wie viel die Kinder über dasselbe Thema redeten und sich gegenseitig zuhörten. Ohne zielgerichtete Spiel-Aufgabe fiel es den nicht befreundeten Kindern dagegen schwer, sich auf ein Spiel zu einigen, und sie spielten eher nebeneinander als miteinander.

Die Forschenden sagen: Verbundenheit, Kooperation und auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer eingehen ist wichtig fürs Sozialleben. Ein konkretes gemeinsames Ziel macht es fremden Kindern leichter, das beim spielen zu entwickeln.