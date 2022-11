Space Cookies, Haschkekse - davon haben die meisten schon mal ... gehört. Aber Cannabis-Milch?

So was in der Art kommt raus, wenn man Kühen Hanf ins Futter mischt. Das ist allerdings weder empfehlenswert für die Milchtrinker noch für die Kühe, besagt eine Studie unter Leitung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Die Forschenden hat das interessiert, weil auf vielen Feldern inzwischen Nutzhanf wächst, der für Kleidung, als Dämmstoff oder Öle verwendet wird. Aber wohin mit den Resten, vom Hanf?

THC in der Milch



Was passiert, wenn man die an Kühe verfüttert, haben die Forschenden an zehn Tieren getestet. Sie bekamen Silo-Futter aus Nutzhanf, mit vergleichsweise hohen Werten an Cannabinoiden - aber noch unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts. Trotzdem war auch in der Milch psychoaktives THC nachweisbar. Und zwar in solchen Mengen, dass es für jemanden, der normale Mengen davon trinkt, Gesundheitsrisiken bedeuten könnte.

Auch die Kühe verhielten sich anders: Sie gähnten und sabberte, ihre Atmung und ihr Herzschlag waren verlangsamt und sie gaben weniger Milch. Der Studienleiter sagt, "high" sei dafür aber nicht das richtige Wort. Was die Kühe fühlten, wisse man schließlich nicht.