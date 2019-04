In Deutschland ist das Thema umstritten, auch weil viele Eltern früh zur Arbeit müssen. In den USA haben einige Schulen den Unterrichtsbeginn schon nach hinten verlegt, in Seattle zum Beispiel oder im Bundesstaat Virginia, jeweils um eine knappe Stunde. Ein Forschungsteam hat das in Virginia begleitet und mal auf einen anderen Aspekt als die Leistung geschaut: die Unfallzahlen bei 16- bis 18-Jährigen.

Ergebnis: Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Teenagern insgesamt ging um gut fünf Prozent zurück. Bei der Unfallursache Ablenkung gab es ein Minus von gut acht Prozent und bei alkoholbedingten Crashs sogar von 20 Prozent.

Die Forschenden sagen deswegen, dass ein späterer Schulbeginn unnötige Verletzungen und Todesfälle verhindern kann - weil die Teenager oder deren Eltern hinterm Steuer ausgeschlafener und nüchterner sind.