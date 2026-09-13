Der Maler Francisco de Goya ist für Spaniens Kunst ein ähnlich großer Meister wie Rembrandt in den Niederlanden.

Dementsprechend glücklich dürfte jetzt ein Kunsthändler aus Barcelona sein, der ein bisher unbekanntes Gemälde von Goya entdeckt hat. Das hatte er sich schon 2018 auf einer Auktion gesichert, wo es als Gemälde von einem Verwandten von Goya verkauft wurde. Doch beim genaueren Anschauen fand der Kunsthändler das Gemälde doch zu meisterlich.

Wie die Zeitung La Vanguardia berichtet, ließ er Fachleute von der größten Goya-Sammlung im Madrider Prado-Museum genau draufschauen. Die bestätigten seine Vermutung, dass das Gemälde ein echter Goya ist - und wollen es auch in zwei Jahren ausstellen, zu einer großen Ausstellung zum 200. Todestag des Malers.

Das Gemälde zeigt einen katholischen Heiligen und war wohl ein Auftragswerk aus Goyas Frühzeit - bevor er spanischer Hofmaler wurde.