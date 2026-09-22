Ein spanisches Theater wollte Werbung für sein neues Stück auf Instagram und Facebook schalten. Doch der Mutterkonzern Meta hat die Anzeige abgelehnt.

Der Grund: Wörter wie „Feminismus“ oder „soziale Reformen“ werden von Metas Computersystem automatisch herausgefiltert. Das System stuft solche Begriffe als gesellschaftlich oder politisch ein. Genau um diese Themen geht es aber in dem Stück der britischen Autorin Virginia Woolf.

Hintergrund sind neue EU-Regeln für politische Werbung. Sie sollen verhindern, dass es vor Wahlen Einflussnahme aus dem Ausland gibt. Das Theater in Barcelona kritisiert aber, dass dadurch offenbar auch Werbung für Kultur und Literatur betroffen sein kann.

Meta hat dem Theater schließlich empfohlen, bestimmte Wörter einfach aus der Werbung zu entfernen.