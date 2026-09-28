Am Samstag waren zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Danach wurde ein Protestcamp mit hunderten Zelten auf dem zentralen Platz Puerta del Sol aufgebaut - und die Zelte werden seitdem immer mehr. Die Mietervereinigung hat angekündigt, dass heute in ganz Spanien weitere Proteste stattfinden sollen.

Auslöser war das Schicksal einer 87-Jährigen aus Madrid. Sie hatte vor dem Obersten Gerichtshof einen Prozess gegen ein Immobilienunternehmen verloren. Letzte Woche wurde ihre Wohnung zwangsgeräumt, nachdem sie 70 Jahre dort gelebt hatte.

