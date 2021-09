Weltweit kursieren Nachrichten über angebliche Wundermittel gegen Covid-19.

Vor gut hundert Jahren, als sich die Spanische Grippe verbreitete, war das ähnlich. Da Wissenschaft und Kommunikation noch nicht so weit waren wie heute, entstanden weltweit sogar noch viel mehr aus heutiger Sicht zweifelhafte Behandlungsmethoden.

Hausmittelchen aus der Lokalzeitung

Eine australische Medizinhistorikerin schreibt, dass allein in Australien hunderte Theorien kursierten. Die Lokalzeitungen waren voll mit Rezepten für Hausmittelchen - mal auf Basis von heißer Milch oder auch Aspirin. Krankenschwestern rieten dazu, mit großen Mengen Whisky zu gurgeln oder ihn in die Nase zu tropfen. Ein Arzt in Sydney experimentierte an Menschen mit einem selbst entwickelten Impfstoff.

Die Forscherin vermutet, dass die hohe Todesrate während der Spanischen Grippe auch damit zu tun hat, dass viele Menschen Arzneimittel viel zu hoch dosierten.