Barmherzigkeit und Nächstenliebe gehörten in vielen Religionen zu den Grundprinzipien.

Bedeutet das im Umkehrschluss aber auch, dass religiöse Menschen mehr spenden? Das haben schwedische Forschende untersucht und dafür drei unabhängige Studien in verschiedenen Ländern durchgeführt. In Schweden, den USA, Ägypten und dem Libanon haben sie insgesamt mehr als 1700 Menschen befragt.

Die Probanden bekamen sechsmal die Aufgabe, fiktives Geld zwischen sich und anderen Menschen aufzuteilen, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Die Informationen zu den fiktiven Mitmenschen änderten sich jedes Mal - sie hatten dann eine andere religiöse oder politische Einstellung, andere Hobbys und so weiter.

Es zeigte sich, dass religiöse, nicht-religiöse und unentschlossene Menschen im Schnitt gleich viel Geld an Unbekannte geben. Aber: Religiöse Menschen sind besonders großzügig, wenn das Geld an Menschen mit demselben Glauben ging. Und auch Atheisten gaben am meisten Geld an andere Atheisten ab.