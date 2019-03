Wenn Männer unfruchtbar sind, dann kann es möglich sein, dass ihre Spermien nicht prinzipiell schlecht sind.

Es könnte auch sein, dass die Spermien unfruchtbarer Männer erst auf dem Weg vom Hoden zur Ejakulation beschädigt werden und deswegen keine Eizellen befruchten können. Das könnte für unfruchtbare Männer bedeuten, dass ihre Chance auf Nachwuchs höher ist, wenn bei einer Kinderwunschbehandlung das Sperma direkt aus dem Hoden entnommen wird.

Fruchtbare und unfruchtbare Männer verglichen

Britische Urologen haben in einer ersten, kleineren Studie mit knapp 140 unfruchtbaren und fruchtbaren Männern deren Spermienqualität an unterschiedlichen Punkten verglichen: einmal die Spermien direkt aus dem Hoden, einmal die Spermien nach der Ejakulation. Überraschenderweise haben sie festgestellt, dass das Sperma der unfruchtbaren Männer in den Hoden von der Qualität her noch ähnlich gut war wie das Sperma fruchtbarer Männer.

Ihre Ergebnisse haben die Forschenden auf einem Kongress der Europäischen Urologenvereinigung präsentiert.

Krankheiten, falsche Ernährung, Rauchen

Warum die Spermien und ihre DNA auf dem Weg beschädigt werden, kann laut der Wissenschaftler unterschiedliche Ursachen haben: von Krankheiten wie Morbus Crohn und Diabetes Typ-2 bis zu schlechten Lebensgewohnheiten, wie falsche Ernährung oder Rauchen.

Jedes sechste Paar gilt in Europa als unfruchtbar. Lässt sich ein Paar deswegen behandeln, stellt sich am häufigsten eine Unfruchtbarkeit beim Mann heraus.