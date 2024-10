Wenn es darum geht, Lösungen zu finden für die Klimakrise - auf wen setzen die Menschen da?

In Großbritannien hofft die Mehrheit auf Forschende. Eine Umfrage der Universität Cambridge hat ergeben: Fast zwei Drittel der befragten Erwachsenen erwartet, dass Universitäten in den nächsten Jahrzehnten wichtige Innovationen entwickeln werden. Die Forschung liegt damit vor der Politik. Auf die Regierung setzt nur knapp die Hälfte der Menschen in Großbritannien. Kurz dahinter kommen private Unternehmen.