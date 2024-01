In der Sportwelt wird seit einiger Zeit heiß diskutiert, ob Cannabis weiter als Dopingmittel gelten soll oder nicht.

Ein US-Team der University Colorado Boulder hat sich jetzt angeschaut, welche Auswirkungen Cannabis auf Freizeitläuferinnen und -läufer hat. Ergebnis: Cannabis verbessert die Leistung nicht, es hilft aber bei der Motivation. Mehr als 40 Läufer und Läuferinnen wurden getestet. Sie haben vor ihrem Workout auf dem Laufband Produkte mit den Cannabis-Wirkstoffen THC oder CBD bekommen - das sind Stoffe der Hanfpflanze, THC zum Beispiel wirkt psychoaktiv.

Sowohl in der THC als auch in der CBD-Gruppe zeigte sich, dass die Leistungen nicht besser waren. Die THC-Gruppe berichtete sogar darüber, dass ihnen das Training etwas schwerer falle. Unterschiede zeigten sich aber in der Motivation: In beiden Gruppen waren die Probanden euphorischer, zum Teil stellte sich ein Glücksgefühl ein.

Cannabis: Eine Motivationshilfe?

Die Forschungsleiterin weist darauf hin, dass die Risiken von Cannabis nicht außer Acht gelassen werden sollten. Sie findet aber auch, dass Menschen zu viel auf der Couch sitzen, da wäre eine zusätzliche Motivation sich zu bewegen etwas, das man sich wissenschaftlich genauer anschauen sollte.