Mit der Erderwärmung wird schwere Hitze im Sommer auch bei uns in Europa immer häufiger.

Was macht das mit dem Profi-Sport? Das hat sich das Team hinter einer Studie im Fachjournal Scientific Reports am Beispiel der Tour de France angeschaut - die findet normalerweise im Juli statt. Im Analyse-Zeitraum zwischen 1974 und 2023 gab es durchaus mal gefährliche Hitzetage an den Etappen-Orten - doch die Tour de France hatte bisher immer Glück: Genau dann waren die Fahrer zufällig anderswo unterwegs.

Dieses Glück wird aber nicht auf Dauer so bleiben, befürchten die Forschenden. Vor allem im Süden von Frankreich, aber auch in Lyon oder im traditionellen Tour-Zielort Paris steigt das Risiko für unerträgliche Hitze. Selbst für durchtrainierte Sportler und Sportlerinnen kann das gefährlich werden.

Das Studienteam sagt: Die Sommersport-Verbände in Europa müssen stärker auf das Thema achten - und gemeinsame Grenzen festlegen, ab wann es zu heiß wird, und ob es zum Beispiel Abkühlpausen geben muss.