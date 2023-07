Wer schon mal eine Einführung im Fitness-Studio mitgemacht hat, weiß, wie kompliziert Trainingspläne aussehen können.

Da geht es um die Abfolge der verschiedenen Geräte, welche Gewichte drauf gepackt werden und wieviele Wiederholungen gemacht werden sollen an jeder Station. Zu dem Thema gibt es auch viele Studien. Forschende einer Uni in Kanada haben die ausgewertet und sagen: Gewichtheben ist gut: es baut Muskeln auf, macht kräftiger und auf die Details kommt es eigentlich gar nicht an. Es ist also fast egal, ob man sich mit besonders großen Gewichten abmüht oder lieber mehr Wiederholungen mit leichteren Gewichten macht. Einer der Forscher sagt: der Trainingsplan muss nicht kompliziert sein. Auch einfache Programme wirken.

Für die Studie im British Journal of Sports Medicine wurden fast 200 Untersuchungen ausgewertet mit insgesamt rund 5000 Teilnehmenden.