Und jetzt den Liegestütz halten und halten und halten ...

Wer regelmäßig isometrische Übungen macht - also Übungen, bei denen man in einer bestimmten Position so lange wie möglich bleiben muss - weiß, wie anstrengend das ist. In einer großen Meta-Analyse hat ein britisches Wissenschafts-Teams herausgefunden, dass solche isometrischen Übungen auch am effektivsten sind, wenn man den Blutdruck senken will.