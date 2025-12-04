Egal ob "Eisbären Berlin" oder "New Orleans Pelicans" - auf der ganzen Welt beziehen sich die Namen vieler Sportteams auf Tiere.

Laut einer Studie hat fast ein Viertel aller Profi-Teams ein Wildtier im Namen oder auf dem Logo - insgesamt sind darin gut 160 unterschiedliche Tierarten repräsentiert (hier gibt es eine interaktive Karte). Das Team der Studie meint im Fachjournal BioScience: Das könnte man noch viel besser nutzen, um Tierschutz und Biodiversität zu fördern. Denn mehr als die Hälfte der Tierarten aus dem Sport sind bedroht. Der Vorschlag: Die Sportteams könnten ihre Fans motivieren, genau ihre Tiere und deren Lebensräume besser zu schützen.

Mit die beliebtesten Tierarten von Sportteams sind Löwen, Tiger und Adler. Aber es gibt auch Teams, die sich auf Blauwale beziehen, auf Krabben oder Moskitos.