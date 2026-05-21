Wie viel Sport macht ihr pro Woche?

Das Gesundheitsministerium empfiehlt zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche. Dazu zählt dann auch zügiges Gehen oder Fahrrad fahren. Eine Studie im British Journal of Sports Medicine kommt allerdings zum Schluss, dass Erwachsene sich noch viel mehr bewegen sollten: nämlich rund zehn Stunden pro Woche. Das schützt dann noch besser vor Schlaganfällen oder Herzinfarkten.

Die Forschenden haben Daten von knapp 17.000 Menschen untersucht und dabei deutliche Unterschiede festgestellt. Deshalb sagen sie auch: Eine Minimal-Empfehlung für alle bringt wenig. Eigentlich sollte jeder Mensch abhängig von seinem Körper und Fitnesslevel eine ganz persönliche Sportempfehlung bekommen. Wer zum Beispiel nicht ganz so fit ist, sollte sich noch mal mehr bewegen als Sportskanonen, um dieselben Gesundheitsvorteile zu haben.