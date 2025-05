Viele Sportlerinnen und Sportler schwören auf Eisbäder nach dem Training, um Muskelkater zu vermeiden und sich schneller zu erholen.

Ein Schweizer Forschungsteams zeigt jetzt aber: In einem Experiment hat das den Teilnehmerinnen nichts gebracht. 30 Frauen absolvierten dafür zuerst ein identisches Training. Ein Teil machte danach ein Eisbad in zehn Grad kaltem Wasser, eine weitere Gruppe badete in 40 Grad warmem Wasser, eine dritte badete gar nicht. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin PLOS ONE: Weder bei der Erholung noch beim Muskelkater gab es spürbare Unterschiede - und auch nicht bei den Blutwerten und der Muskelkraft. Das Fazit des Forschungsteams: Eisbaden nach dem Training macht offenbar keinen Sinn - warm baden aber auch nicht.