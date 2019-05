Möglicherweise ist das Problem bei Frauen größer als bei Männern. Das Magazin New Scientist berichtet von einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Das hat 1000 Menschen in Großbritannien zu ihren Sprachassistenten befragt. Von den befragten Frauen sagten zwei Drittel, dass die Geräte nicht auf ihre Sprachbefehle reagieren, bei Männern war es die Hälfte.

Ein Sprecher von YouGov sagt, dass Frauen also eher auf Probleme stoßen - was ganz schön paradox sei, weil die Sprachassistenten ja selbst immer weibliche Stimmen haben. Woran es liegt, dass Frauen möglicherweise schlechter verstanden werden, erklären die Experten so: Möglicherweise sprechen Frauen leiser als Männer, es gibt also mehr Umgebungsgeräusche, die rausgefiltert werden müssen. Oder: Die Systeme wurden nicht mit genug weiblichen Stimmen trainiert.