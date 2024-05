"Ich liebe dich... NICHT". So ein kleines Wort wie "nicht" ändert die komplette Bedeutung von Dingen, die wir sagen. Ein Team von Forschenden versteht jetzt etwas besser, was dabei in unserem Gehirn vorgeht.

Bei einer Studie für Plos Biology gab es Testpersonen am Bildschirm Adjektiv-Sätze mit und ohne ”nicht” zum Lesen. Zum Beispiel so was wie "Dieser Kaffee ist nicht heiß". Die Testpersonen sollten dann mit der Computermaus auf einer Skala von "heiß" bis "kalt" anklicken, was sie genau unter "nicht heiß" verstehen - das genaue Gegenteil von "heiß" oder "nicht ganz so heiß"? Parallel dazu wurden die Gehirnaktivitäten gemessen.

Was genau bedeutet "nicht heiß"?

In der Studie zeigte sich, dass unser Gehirn für das Verarbeiten von verneinten Sätzen etwas Extra-Zeit braucht. Und mit der Zeit veränderte sich das Verständnis von "nicht heiß". Am Anfang war der Maus-Cursor eher in der Nähe von "heiß", wanderte dann aber weiter in Richtung "kalt", aber nicht ganz dorthin. "Nicht heiß" liegt für uns also offenbar in der Mitte - und bedeutet am ehesten "weniger heiß".