Gerade wird wieder ein neues Jugendwort des Jahres gesucht.

Der Verlag Langenscheidt ruft Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren auf, Vorschläge einzureichen. Gesucht werden Begriffe, die zum üblichen Sprachgebrauch der Jugendlichen gehören. Die Wörter müssen laut dem Verlag nicht unbedingt deutsch sein. Auch englische, türkische oder arabische Ausdrücke haben es immer wieder in die Top 10 geschafft. Wichtig ist aber, dass sie weit verbreitet sind.

Das Jugendwort des Jahres wird seit 2008 gesucht, den Anfang machte damals "Gammelfleischparty", ein Wort das damals angeblich für Ü30-Partys benutzt wurde. Es folgten die Worte "hartzen" fürs Nichtstun und "Niveaulimbo" für flache Konversationen. 2021 lag "Cringe" vorn, für Fremdscham und peinliche Momente. Letztes Jahr gewann "Aura", für die besondere Ausstrahlung einer Person.

Unter jugendwort.de können die Vorschläge eingereicht werden. Am 29. Juli sollen die Top 10 feststehen, dann wird für die Favoriten abgestimmt. Am 9. September werden laut Verlag die besten drei Begriffe vorgestellt. Die finale Bekanntgabe des Jugendwortes 2025 passiert am 18. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse.