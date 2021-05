Kikeriki, knistern oder Flipflop gehören zu den schönsten Beispielen für Lautmalerei.

Solche Lautmalereien, also Laute, die typisch sind für das, was man beschreiben will, werden offenbar überall auf der Welt verstanden. Das hat eine Studie von Berliner Forschenden mit knapp 850 Teilnehmenden aus fast 30 verschiedenen Sprachräumen ergeben.

Denen wurden verschiedene Geräusche vorgespielt, die etwas bezeichnen sollten - und zwar in den Kategorien Lebewesen, zum Beispiel Kind oder Schlange, Gegenstände, wie Messer oder Stein, Handlungen, also zum Beispiel Jagen oder Kochen, Eigenschaften, wie groß, klein oder scharf und Demonstrativpronomen, wie dies oder das. Dann sollten die Testpersonen aus fünf möglichen Bedeutungen für das Geräusch die passende auswählen. Wichtig war, dass die bezeichneten Begriffe in allen beteiligten Kulturen vorkommen und dass es sie schon zu Zeiten gab, als unsere Sprache wahrscheinlich entstanden ist.