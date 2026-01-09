Border Collies gehören zu den gelehrigsten Hunden überhaupt, einige können sich mehr als 100 Namen von Spielzeugen merken.

Sie werden als besonders begabte Hunde angesehen und genauer erforscht. Ein Team aus Ungarn wollte jetzt wissen, wie die Hunde Wörter lernen und hat herausgefunden, dass sie ihre Frauchen und Herrchen quasi belauschen. Im Fachmagazin Science schreiben sie, die Hunde lernen Wörter also nicht nur, wenn jemand ihnen ein Kuscheltier zeigt und zum Beispiel sagt, das ist ein Stachelrochen. Sondern sie verstehen das auch, wenn zwei Personen über das Spielzeug sprechen und sich nicht extra an den Hund richten.

So machen das auch Kleinkinder ab circa anderthalb Jahren. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die entscheidenden Wörter aus dem Sprachstrom herausgefiltert werden müssen. Das heißt, die Hunde achten beim Wörterlernen auf die gesamte Kommunikation der Sprechenenden, wie etwa auf Blicke.