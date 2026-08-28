Ragebait, Peak oder Crashout - was wird das Jugendwort des Jahres?

Diese Top 3 stehen jetzt noch zur Auswahl in der Online-Abstimmung des Verlags Pons Langenscheidt. Dabei steht Ragebait für Content im Netz, der absichtlich triggern soll, um mehr Reichweite zu bekommen.

Peak bedeutet wie im Englischen auch Höhepunkt, maximale Qualität oder 10 von 10. Zum Beispiel könnte man sagen: "Dieser Film ist Peak."

Das dritte Wort - Crashout - steht dafür, komplett die Fassung zu verlieren, extrem emotional zu werden und auszurasten. Es kann ernst gemeint sein oder auch ironisch, wenn jemand wegen einer Kleinigkeit überreagiert. Ein Beispiel dafür wäre: "Wenn gleich mein Akku leer ist, geh' ich Crashout."

Welches dieser drei Wörter schließlich zum Jugendwort des Jahres 2026 gewählt wird - darüber kann bis zum 28. September online abgestimmt werden. Der Sieger wird dann im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben.

Langenscheidt lässt seit dem Jahr 2008 über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Letztes Jahr wurde "Das crazy" zum Sieger gekürt - eine Art Alternative zu "okay". Es wird laut Langenscheidt vor allem eingesetzt, wenn keine passendere Antwort einfällt, die Lust an einer ausführlicheren Antwort fehlt oder man einfach nur höflich bleiben will.