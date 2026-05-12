Für die Entwicklung des Menschen ist die Sprache von zentraler Bedeutung. Sie ermöglicht uns, Wissen zu teilen, soziale Beziehungen zu führen und strukturiert unser Denken.

Aber wie wir sprechen lernen, ist nicht so einzigartig, wie einige das denken. Denn junge Zebfrafinken lernen das so ähnlich wie wir. Ein Sprachforscher der Uni Princeton hat das untersucht und seine Ergebnisse beim Kongress der Acoustical Society of America vorgestellt. Beim Sprechen lernen geht es vor allem um soziales Feedback: Wenn Babys sprechen lernen, dann reagieren Erwachsene eher auf Gebrabbel aus mehreren Silben. So fördern sie, dass Babys vor allem diese komplizierten Silbenfolgen üben und schneller besser darin werden.

Auch bei Zebrafinken läuft das ähnlich ab. Das soziale Umfeld hilft also dabei, sprechen zu lernen. Der Sprachforscher glaubt auch, dass es vielleicht noch mehr Tiere geben könnte, die so ähnlich wie wir sprechen lernen, zum Beispiel Wale, Affen oder Fledermäuse. Das ist allerdings noch nicht genau untersucht worden.