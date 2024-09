Noch vor zehn Jahren hätte keiner gewusst, was sich hinter den Worten "Klimakleber" oder "cringe" verbirgt. Solche neuen Begriffe finden immer wieder ihren Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch und auf Social Media Plattformen. Aber was bestimmt, wie stark sich diese Wörter dort verbreiten und ob sie bleiben?