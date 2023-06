Du bist winzig klein, willst aber trotzdem eine weite Strecke reisen?

Dann mach es so wie der mikroskopisch kleine Fadenwurm C. elegans und such dir ein größeres Tier als Mitfahrgelegenheit. Im Fachmagazin Current Biology beschreibt ein Forschungsteam, wie die Fadenwürmer auf Insekten wie Hummeln aufspringen. Sobald eine vorbeikam, stellten sich die Würmer im Versuch auf ihren Schwanz und sprangen an Bord. Manchmal sogar in großen Haufen von bis zu 80 Würmern.

Die Forschenden sagen, dass die Würmer für ihren Sprung elektrische Felder nutzen. Im Versuch konnten sie zum Beispiel von einer Elektrode zur anderen springen - aber nur, wenn die Elektroden elektrisch geladen waren. Auf Insekten können die Würmer wohl deswegen springen, weil Bestäuber natürlicherweise oft geladen sind. Dafür sorgen die Pollen, die sie tragen.

Wie genau die Würmer die elektrische Ladung zum Sprung nutzen, müssen die Forschenden noch weiter untersuchen.