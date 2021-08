In Sri Lanka sollen Elefanten in Zukunft besser geschützt werden.

Elefantenbabys dürfen zum Beispiel nicht mehr von ihren Müttern getrennt werden.

Das sieht das neue Tierschutzgesetz des südostasiatischen Landes vor. Es verpflichtet Besitzerinnen und Besitzer außerdem, ihren Elefanten alle sechs Monate vom Tierarzt kontrollieren lassen.

In der Holzindustrie dürfen die Tiere laut Gesetz nicht mehr als vier Stunden täglich arbeiten und auch nicht nachts. In der Tourismusindustrie ist es verboten, dass mehr als vier Menschen auf dem Rücken eines Elefanten sitzen - und es muss ein gut gepolsterter Sattel benutzt werden. Filmproduktionen ist es nur in Ausnahmefällen erlaubt, die Tiere einzusetzen. Wer einen Elefanten reitet, darf weder alkoholisiert sein noch unter Drogeneinfluss stehen.

Bei Verstößen gegen die Vorschriften in Sri Lanka drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. In dem Land halten sich viele Wohlhabende und buddhistische Mönche Elefanten, um ihren Reichtum zur Schau zu stellen.