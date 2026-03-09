Klimaschutz kostet Geld - aber teurer ist es, nicht in Klimaschutz zu investieren.

Das zeigt auch eine Studie der New Economics Foundation. Die schaut auf die Entwicklung der Staatschulden in der EU. Wenn Deutschland klimapolitisch genau so weitermacht, würde die Verschuldungsquote bis 2050 um 52 Prozentpunkte steigen - gemessen an der Wirtschaftsleistung. Investiert die Bundesrepublik - zusätzlich zu den laufenden Maßnahmen - pro Jahr ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Klimaschutz, stiegen die Staatsschulden bis 2050 nur um 22 Prozent.

Die Fachleute sagen: Wenig Klimaschutz schädigt die Wirtschaft. In vielen Branchen ließe sich so in Zukunft immer weniger Geld verdienen. Das bedeute auch weniger Steuereinnahmen. Dazu kommt, dass Reparaturen und Wiederaufbau nach Klimakatastrophen den Staat immer mehr Geld kosten.

Das Studienteam schließt daraus: Wir können es uns gar nicht leisten, zu wenig Geld in den Klimaschutz zu stecken.