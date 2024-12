Bäume spenden Schatten und verdunsten Wasser - damit gelten sie als bestes Mittel, um Städte auf natürliche Art kühl zu halten. Dafür müssen aber auch die richtigen Bäume in der richtigen Umgebung gepflanzt werden.

Zu dem Schluss kommt eine Übersichtsarbeit im Fachmagazin Communications EarthandEnvironment. Dafür wurden 182 Studien analysiert, mit Daten aus 17 verschiedenen Klimazonen und 110 Regionen weltweit.

Ergebnis: In trocken-heißen Gebieten kühlen die Bäume die Umgebung am besten ab. In Gebieten mit moderatem Klima klappt das tagsüber auch - nachts bleibt die Wärme aber unter den Bäumen hängen. Den Effekt sieht man auch in tropischen Regenwäldern. Dort ist der Kühlungseffekt insgesamt am schwächsten.

Dannn spielt auch die Bebauung eine Rolle: Die größten Effekte haben Bäume in eher locker und niedrig bebauten Städten. Stehen hohe Gebäude dicht nebeneinander, können nur immergrüne Bäume die Temperatur beeinflussen.

Die Forschenden sagen, dass Bäume strategischer gepflanzt werden müssen, um ihren Nutzen zu maximieren.