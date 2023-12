Weniger Asphalt, mehr Grün! Das ist der Appell von Forschenden der Uni Göteborg.

Sie weisen in einer neuen Studie daraufhin, wie sehr Stadt-Bäume davon profitieren, wenn der Boden um sie herum nicht komplett versiegelt ist - sondern wenn um den Stamm herum wenigstens eine kleine Grasfläche angelegt wird. Da kann das Wasser dann besser in die Erde sickern. Untersucht hat das Team das in Göteborg bei Rosskastanien, Linden und Sumpf-Eichen.

Die Forschenden sagen, dass 20 bis 30 Jahre alte Bäume, die im Gras stehen, deutlich höher werden als Asphalt-Bäume - im Schnitt etwa zweieinhalb Meter höher. Und die Krone ist im Schnitt fast anderthalb Meter breiter und deutlich dichter. Größere Bäume sind gut für das Stadtklima, weil sie mehr Schatten spenden und die Luft stärker kühlen.