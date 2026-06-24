In Deutschland werden keine Playmobil-Figuren mehr hergestellt. Das Unternehmen schließt sein Produktions-Werk in Mittelfranken.

Aus Kostengründen wird das Playmobil-Sortiment nur noch in Werken in Malta und Tschechien produziert. Laut dem Hersteller (Horst Brandstätter Group) bleiben Produktentwicklung, Verwaltung, Marketing, Vertrieb und Logistik aber im Land. Für rund 350 Beschäftigte des geschlossenen Werks soll es einen Sozialplan geben.

Die Spielwelten von Playmobil haben sich in den letzten Jahren nicht mehr so gut verkauft.