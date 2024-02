Wer sein Baby auf dem Arm trägt, nimmt dafür meistens den linken.

Studien zeigen, dass das weltweit so ist, in allen Kulturen und Ethnien. Auch die Jungfrau Maria wiegt das Jesuskind fast immer im linken Arm. Aber warum ist das so? Das wollte eine Forscherin aus Trondheim in Norwegen genauer wissen und hat Daten und Analysen zu dem Thema zusammengetragen. Sie kommt zu einem naheliegenden Schluss: Weltweit sind neun von zehn Menschen Rechtshänder und wenn sie das Baby links tragen, haben sie den fähigeren Arm frei für andere Dinge. Dazu passt, dass wir Kleinkinder fast immer mit rechts tragen. Die sind schwerer, dann brauchen wir den kräftigeren Arm.

Vielleicht spielen aber auch noch andere Erklärungen eine Rolle: Eine Theorie besagt, dass ein Baby, das links getragen wird, den Herzschlag besser hören kann. Eine andere These geht davon aus, dass wir das linke Ohr und Auge benutzen, um zu beobachten, wie es dem Baby geht. Die Signale von dort werden nämlich an die rechte Gehirnhälfte gesendet und die ist darauf spezialisiert, Emotionen und Gesichtsausdrücke zu verarbeiten.