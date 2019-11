Heftiger Regen, der in wenigen Stunden eine Überschwemmung auslöst - das Risiko ist in Deutschland überall gleich hoch.

Der Deutsche Wetterdienst und die Versicherungswirtschaft haben sich für eine Studie alle Regenfälle der letzten 18 Jahre angeschaut. In dem Zeitraum fiel 22.000 Mal Starkregen in Deutschland. Am häufigsten letztes Jahr, das als das Dürrejahr 2018 gilt.

Am häufigsten fiel Starkregen in Thüringen, am seltensten in Niedersachsen. Allerdings, sagen die Wetter- und Statistik-Forschenden, dass die Verteilung eher dem Zufall und der kurzen Beobachtungszeit geschuldet ist. Kurze, heftige Niederschläge treten der Studie zufolge mit einer ähnlich hohen Wahrscheinlichkeit überall auf.

Starkregen kann auf bebauten Flächen große Schäden anrichten: von überfluteten Kellern bis hin zu unterspülten Hausfundamenten. Die Versicherungen haben im Zeitraum von 2002 bis 2017 knapp sieben Milliarden Euro erstattet. Das sind pro Schadensfall etwa 5300 Euro.