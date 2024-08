Eigentlich sollten sie nur eine Woche auf der ISS bleiben - mittlerweile hängen Suni Williams und Barry Wilmore aber schon seit über zwei Monaten auf der Internationalen Raumstation fest. Grund sind Probleme mit dem Raumschiff Starliner von Boeing.

Immer noch kein Rückflug-Datum

Die Nasa sagt, dass es immer noch kein festes Rückkehrdatum für die Astronautin und ihren Kollegen gibt. Um an Bord des Starliners zurückzukehren, müssen die Probleme mit den Triebwerken und dem Heliumleck gelöst werden. Alternativ könnte der Starliner ohne Crew zur Erde zurückfliegen. Dafür müsste die Software aufwendig rekonfiguriert werden.

Starliner als dauerhafte Alternative

Der "Starliner" ist ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug. Im Gegensatz zum "Crew Dragon" von Elon Musks Firma SpaceX landet es nicht auf dem Wasser, sondern auf der Erde.



Die Nasa will den Starliner neben dem Crew Dragon als weiteres Raumschiff für den Transport ihrer Astronauten ins All etablieren. Wenn die Mannschaft jetzt mit einem SpaceX-Raumschiff zur Erde zurück gebracht wird, wäre das ein herber Rückschlag für Boeing. Das Unternehmen hat schon jetzt 1,6 Milliarden Dollar in die Entwicklung investiert.